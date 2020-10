Elisabetta Canalis da urlo in intimo | lo scatto hot fa impazzire i fan FOTO

Leggi su sportface

(Di martedì 6 ottobre 2020)continua ad avere un enorme seguito sui suoi profili social. La showgirl italiana conta al momento oltre 2,7 milioni di follower sul suo profilo Instagram, aggiornato quotidianamente con momenti della sua giornata. L’ultimo post dellala vede in casa sua in. Laha fattoi fan, che l’hanno riempita di mi piace e commenti. View this post on Instagram Starting my week in romantic mood 🤍 @intimissimiofficial #intimissimigirls #beautifulinyourownway #adv A post shared by(@littlecrumb ) on Oct 5, 2020 at 7:29am PDT