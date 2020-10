Da Sfera Ebbasta a Marracash | grande fuga da Siae | i big del rap passano a Soundreef

riskitall15 : @ariaxshe sfera di XDVR e di “Sfera Ebbasta” spaccava, idem ThaSupn agli inizi. Certo che ho avuto entrambi:) - groupiezay : sfera ebbasta e myss keta - martina65724752 : RT @claudiaadeluca: SFERA EBBASTA @martina65724752 - claudiaadeluca : SFERA EBBASTA @martina65724752 - laurienzio : Non state a calcolare quello con la foto di Sfera Ebbasta, se dovessimo cagarli tutti non finiremmo più. Lasciatelo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfera Ebbasta

Potrebbe essere il nuovo Sfera Ebbasta, il bad boy che si rivela il nipote d’Italia, un drugo di Mika (sì, me li immagino andare in giro a picchiare aspiranti star del talent con cappelli neri, tute ...Alla cantante vanno gli under uomo, al rapper le under donna. Quest’ultima è la squadra campione in carica (lo scorso anno vinse la giovanissima Sofia Tornambene, guidata da Sfera Ebbasta). Destino ...