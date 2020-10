Da «Dune» a «The Batman»: Hollywood fa marcia indietro e ritarda l’uscita al cinema dei blockbuster (Di martedì 6 ottobre 2020) L’annus horribis 202o continua a piegare non solo l’economia di diversi paesi del mondo, ma anche l’industria del cinema. Dopo quella che sembrava una tregua, Hollywood ci ripensa e decide di tornare sui suoi passi, ritardando l’uscita in sala di diversi film che erano previsti entro la fine di dicembre. Tra i primi a muoversi è la Warner Bros., che ha scelto di spostare il debutto di Dune, il kolossal di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, di 10 mesi, dal 18 dicembre 2020 al 1° ottobre 2021, data in cui sarebbe dovuto uscire The Batman, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson, a sua volta rinviato al 4 marzo 2022. https://www.youtube.com/watch?v=SWbxKwlc1Vc&t=45s Leggi su vanityfair (Di martedì 6 ottobre 2020) L’annus horribis 202o continua a piegare non solo l’economia di diversi paesi del mondo, ma anche l’industria del cinema. Dopo quella che sembrava una tregua, Hollywood ci ripensa e decide di tornare sui suoi passi, ritardando l’uscita in sala di diversi film che erano previsti entro la fine di dicembre. Tra i primi a muoversi è la Warner Bros., che ha scelto di spostare il debutto di Dune, il kolossal di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, di 10 mesi, dal 18 dicembre 2020 al 1° ottobre 2021, data in cui sarebbe dovuto uscire The Batman, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson, a sua volta rinviato al 4 marzo 2022. https://www.youtube.com/watch?v=SWbxKwlc1Vc&t=45s

