Curling | Italia femminile riammessa ai Mondiali 2021

(Di martedì 6 ottobre 2020) La federazione internazionale diha riammesso l’aidi Schaffhausen, in Svizzera. Si disputeranno dal 20 al 28 marzo e le azzurre si erano qualificate di diritto, ma poi erano state escluse un mese fa quando, per via della cancellazione di alcune gare, la federazione internazionale aveva stabilito nuovi criteri di ammissione in modo arbitrario. Adesso giustizia è fatta, l’si giocherà le proprie carte iridate.