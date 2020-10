Cruciani mette a nudo il sesso senza moralismi

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 6 ottobre 2020) Massimiliano Parente La sua "Zanzara" ci punzecchia a svelare qualsiasi cosa, anche i piaceri più segreti... In fondo è qualcosa di simile a un'orgia verbale, dove tutti possono dire tutto,limiti, nonostante sia su una rete della Confindustria. Sto pensando a La zanzara, e al suo favoloso mattatore, Giuseppe, che ha fatto della libertà di parolalimiti la sua filosofia e una trasmissione unica, un felice connubio tra Voltaire e Boccaccio, tra l'Illuminismo e Dagospia. Il nuovo libro disi intitola Nudi, lo ha pubblicato La nave di Teseo (pagg. 480, euro 19), quindi Elisabetta Sgarbi, e in copertina c'èvisto da dietro per parlare deldegli italiani. Sarà in libreria da ...