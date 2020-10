Crowdfunding, via alle nuove regole Ue: più trasparenza a tutela degli investitori (Di martedì 6 ottobre 2020) Le norme cominceranno a essere applicate un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue. Leggi su corrierecomunicazioni (Di martedì 6 ottobre 2020) Le norme cominceranno a essere applicate un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue.

comunica_rp : Crowdfunding, via alle nuove regole Ue: più trasparenza a tutela degli investitori - milafiordalisi : #Crowdfunding, via alle nuove #regole Ue: più #trasparenza a tutela degli #investitori - StartComNews : Crowdfunding, via alle nuove regole Ue: più trasparenza a tutela degli investitori - aoidosEditore : “Viaggio al Centro di un Millennial” di Dario Gioè - fintechIT : RT @Carlomrtz: Continua la crescita del equity #crowdfunding in #Italia nonostante le difficolta' della congiutura economica -

Approvato l'accordo definitivo tra Parlamento e Consiglio sul corpus che aiuterà a promuovere le piattaforme e a proteggere i finanziatori. L'insieme di criteri si applicherà a tutti i fornitori comun ...

UE, NUOVE NORME PER PIATTAFORME DI CROWDFUNDING (1)

Bruxelles, 5 ott - Oggi il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l'accordo raggiunto con il Consiglio su regole UE per promuovere le piattaforme di crowdfunding e proteggere gli investitor ...

Bruxelles, 5 ott - Oggi il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l'accordo raggiunto con il Consiglio su regole UE per promuovere le piattaforme di crowdfunding e proteggere gli investitor ...