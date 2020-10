Covid:Genoa;altro giro tamponi,restano positivi 10 giocatori (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - GENOVA, 06 OTT - In casa Genoa 10 giocatori contagiati nei giorni scorsi sono ancora positivi. Lo hanno confermato gli ultimi test. Per il secondo giorno consecutivo non vi sono nuovi casi di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - GENOVA, 06 OTT - In casa Genoa 10contagiati nei giorni scorsi sono ancora. Lo hanno confermato gli ultimi test. Per il secondo giorno consecutivo non vi sono nuovi casi di ...

In casa Genoa 10 giocatori contagiati nei giorni scorsi sono ancora positivi. Lo hanno confermato gli ultimi test. Per il secondo giorno consecutivo non vi sono nuovi casi di Covid 19 in casa Genoa. A ...

Covid: Genoa; Zappacosta, poteva succedere a qualunque squadra

(ANSA) - GENOVA, 06 OTT - Ancora positivo ma senza più sintomi, Daniele Zappacosta, esterno del Chelsea in prestito al Genoa, con il quale ha esordito andando a segno nella prima giornata, ha ...

