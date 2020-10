Coronavirus, Speranza: “Noi in vantaggio rispetto a Paesi europei, ma non illudiamoci. Sbagliato pensare di essere fuori pericolo” (Di martedì 6 ottobre 2020) “L’Italia è, insieme alla Germania, il Paese che in Europa sta reggendo meglio a questa seconda ondata. Ma non dobbiamo farci alcuna illusione. È Sbagliato pensare che siamo fuori pericolo“. A dirlo, alla Camera, il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha illustrato i contenuti principali che verranno previsti dal nuovo Dpcm con le misure anti-contagio. L'articolo Coronavirus, Speranza: “Noi in vantaggio rispetto a Paesi europei, ma non illudiamoci. Sbagliato pensare di essere fuori pericolo” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) “L’Italia è, insieme alla Germania, il Paese che in Europa sta reggendo meglio a questa seconda ondata. Ma non dobbiamo farci alcuna illusione. Èche siamopericolo“. A dirlo, alla Camera, il ministro della Salute, Roberto, che ha illustrato i contenuti principali che verranno previsti dal nuovo Dpcm con le misure anti-contagio. L'articolo: “Noi in, ma nondipericolo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

