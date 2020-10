Coronavirus: Gabriele Gravina (FIGC) in isolamento precauzionale (Di martedì 6 ottobre 2020) A seguito della segnalazione sulla positività al Coronavirus del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, la FIGC comunica che a scopo prudenziale il presidente Gabriele Gravina, in assenza di sintomi, ha deciso di porsi in isolamento volontario seguendo le indicazioni previste dal protocollo sanitario.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) A seguito della segnalazione sulla positività aldel presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, lacomunica che a scopo prudenziale il presidente, in assenza di sintomi, ha deciso di porsi involontario seguendo le indicazioni previste dal protocollo sanitario.L'articolo MeteoWeb.

gabriele_p73 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, verso l'obbligo di mascherina all'aperto in tutta Italia #Coronavirusitalia - CalcioFinanza : #Gravina: «Il calcio ha sempre agito a tutela della salute» - geraci_gabriele : RT @Libero_official: I #migranti rifiutano il #tampone, #Zaia perde le staffe: 'Accettino le regole, da loro la sanità neanche c'è' #corona… - Erminio71890018 : @Pontifex_it ??? Gesù era morto in Croce per SALVARVI. A quanto pare non ne siete sicuri perché chiedete a San Gabr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gabriele Coronavirus: Gabriele Gravina (FIGC) in isolamento precauzionale Meteo Web Dal Pino, presidente della Lega di Serie A, positivo al Covid

E «a seguito della segnalazione sulla positività al Covid-19 del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino», la Figc comunica in una nota «che a scopo prudenziale il presidente Gabriele Gravina, in ...

Calcio, Positività Dal Pino: Gravina in isolamento volontario a scopo prudenziale

A seguito della segnalazione sulla positività al COVID-19 del presidente della Lega Serie A, il presidente federale ha deciso di porsi in isolamento volontario seguendo le indicazioni previste dal pro ...

E «a seguito della segnalazione sulla positività al Covid-19 del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino», la Figc comunica in una nota «che a scopo prudenziale il presidente Gabriele Gravina, in ...A seguito della segnalazione sulla positività al COVID-19 del presidente della Lega Serie A, il presidente federale ha deciso di porsi in isolamento volontario seguendo le indicazioni previste dal pro ...