Contest Forum Sistema Salute | sfida tra talenti per le malattie rare

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 ottobre 2020) Unatra giovani innovatori, startupper e designer, per inventare e mettere a punto nuove soluzioni per facilitare la vita dei pazienti che sono affetti da una malattia rara. E’ il “disease hackathon”, la competizione promossa da Takeda e giunta alla quarta edizione, che si svolge nell’ambito delorganizzato da Koncept. L’hackathon e’ stato lanciato giovedi’ primo ottobre da Luca Telese, nel giorno di apertura del, in un panel a cui sono intervenuti Guido De Barros, presidente deldelle Associazioni toscane, Ornella Fouillouze, referente sanita’ del Club per le Tecnologie dell’Informazione, Mirko Tattarini, ISIA Firenze, e ...