Chiara Ferragni incinta, il pancino cresce: «Spero sia femmina» (Di martedì 6 ottobre 2020) Chiara Ferragni incinta del secondo figlio pubblica degli scatti in cui mostra orgoglioso il pancino che cresce. Recentementel'influencer ha dato, naturalmente via social, il lieto annuncio e ora... Leggi su leggo (Di martedì 6 ottobre 2020)del secondo figlio pubblica degli scatti in cui mostra orgoglioso ilche. Recentementel'influencer ha dato, naturalmente via social, il lieto annuncio e ora...

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - LiaQuartapelle : Immagino che dopo Chiara Ferragni il Codacons denuncerà per blasfemia e offesa al sentimento religioso anche la La… - marts____ : RT @cucchiaia: Il feto dentro la pancia di Chiara Ferragni è già più ricco di quanto lo sarò mai io - heigaia : ho bisogno dell’amadio di chiara ferragni -