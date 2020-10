Bruce Springsteen annuncia Letter to You: data di uscita e trailer del documentario Apple Tv+ (Di martedì 6 ottobre 2020) Bruce Springsteen annuncia il suo regalo ai fan, il documentario Letter to You, in arrivo su Apple Tv+ in contemporanea con l'uscita del nuovo disco. Bruce Springsteen ha un regalo per i fan: svelati trailer e data di uscita di Bruce Springsteen's Letter to You, Lettera dell'artista rivolta ai fan di tutto il mondo in arrivo il 23 ottobre su Apple TV+. Il documentario uscirà lo stesso giorno della pubblicazione del suo nuovo album, Letter To You, e conterrà la performance della The E Street Band usando materiale di studio inedito. Bruce ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 ottobre 2020)il suo regalo ai fan, ilto You, in arrivo suTv+ in contemporanea con l'del nuovo disco.ha un regalo per i fan: svelatididi'sto You,a dell'artista rivolta ai fan di tutto il mondo in arrivo il 23 ottobre suTV+. Iluscirà lo stesso giorno della pubblicazione del suo nuovo album,To You, e conterrà la performance della The E Street Band usando materiale di studio inedito....

