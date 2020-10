Brescia, Cellino pronto ad esonerare Delneri: ecco il sostituto (Di martedì 6 ottobre 2020) Un pareggio e una sconfitta nelle prime due giornate di campionato stanno spingendo Cellino a cambiare l’allenatore del Brescia. Il presidente del Brescia Massimo Cellino sta valutando l’ipotesi di esonerare il tecnico Luigi Delneri. A riportare la notizia è Il Giornale di Brescia il quale segnala già il nome del possibile sostituto, Diego Lopez. Il tecnico, che ha condotto il Brescia nella parte finale della scorsa stagione in Serie A, è atteso oggi in Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Un pareggio e una sconfitta nelle prime due giornate di campionato stanno spingendoa cambiare l’allenatore del. Il presidente delMassimosta valutando l’ipotesi diil tecnico Luigi. A riportare la notizia è Il Giornale diil quale segnala già il nome del possibile, Diego Lopez. Il tecnico, che ha condotto ilnella parte finale della scorsa stagione in Serie A, è atteso oggi in Italia. Leggi su Calcionews24.com

HCE__ : RT @RaimondoDM: #Cellino ha deciso, #Delneri verso l'esonero. Diego #Lopez è già in Italia e nelle prossime ore parlerà col presidente di u… - RaimondoDM : #Cellino ha deciso, #Delneri verso l'esonero. Diego #Lopez è già in Italia e nelle prossime ore parlerà col preside… - paoloigna1 : #Cellino non si smentisce mai... - sportli26181512 : Brescia, Delneri è già al capolinea: Cellino sta per esonerarlo dopo due partite: Brescia, Delneri è già al capolin… - thewinterloser : Uno dei presidenti piu indecenti di sempre. #Brescia #SerieB #Cellino -