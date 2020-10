(Di martedì 6 ottobre 2020) Nelledal 12 al 18 ottbredella soap opera spagnola Ilscopriremo che anche la contessa De Los Visos ha un. Infatti la donna ha una relazione compromettente con un uomo francese di nome Jan Pierre. Quello che lei non sa è che qualcuno a lei vicino è pronto ad usare questoin modo da farle capire chi davvero comanda. Di chi si tratta?Ildal 12 al 14ha unLunedì 12– Il sospetto di Marcela: Marcela ha il presentimento che sia successo ...

zazoomblog : Anticipazioni Il Segreto puntate dal 12 al 18 ottobre 2020: Isabel ha un segreto - #Anticipazioni #Segreto… - zazoomblog : Il Segreto Anticipazioni 6 ottobre 2020: Francisca scopre che Isabel le sta mentendo... - #Segreto #Anticipazioni… - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni Furioso litigio in arrivo! - infoitcultura : Un Posto Al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2020: il Dramma Segreto di Jimmy! - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni MANUELA, cosa le succederà? -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Segreto

Il creatore di O.C. Josh Schwartz, e il regista McG, ci propongono Chuck, la nuova serie della NBC. Zachary Levi ( Less than Perfect) interpreta chuck, un tecnico di computer un po' sfigatello che ra.Il paradiso delle signore, anticipazioni 2 - 6 marzo: Gabriella nasconde un segreto a Salvatore Le anticipazioni della soap 'Il paradiso delle signore', relative agli episodi in onda da lunedì 2 ...