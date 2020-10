Agenzia Dogane e Monopoli, bando per 1226 posti: i requisiti (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono stati pubblicati i bandi per 1.226 posti messi a concorso dall’Agenzia Dogane e Monopoli per nuove assunzioni nel settore economico, amministrativo e contabile. In un video pubblicato su Facebook, l’Adm spiega che le nuove assunzioni riguardano anche il settore delle analisi statistiche e delle relazioni internazionali. Attraverso il bando pubblico, l’Agenzia Dogane e Monopoli cerca chimici, tecnici di laboratorio, ingegneri, traduttori, informatici, personale di controllo sulle accise. Le domande vanno presentate entro entro le 23.59 del trentesimo giorno decorrente da quello della pubblicazione del bando sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono stati pubblicati i bandi per 1.226messi a concorso dall’per nuove assunzioni nel settore economico, amministrativo e contabile. In un video pubblicato su Facebook, l’Adm spiega che le nuove assunzioni riguardano anche il settore delle analisi statistiche e delle relazioni internazionali. Attraverso ilpubblico, l’cerca chimici, tecnici di laboratorio, ingegneri, traduttori, informatici, personale di controllo sulle accise. Le domande vanno presentate entro entro le 23.59 del trentesimo giorno decorrente da quello della pubblicazione delsul sito internet dell’dellee dei ...

