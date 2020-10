A San Siro si è giocata una partita storica, femminile (Di martedì 6 ottobre 2020) ... in pratica fu un incontro di esibizione, visto da diecimila spettatori e raccontato in modo sarcastico sulle pagine della Gazzetta dello Sport , che attribuiva al pubblico l'intenzione di «andarsi a ... Leggi su ilpost (Di martedì 6 ottobre 2020) ... in pratica fu un incontro di esibizione, visto da diecimila spettatori e raccontato in modo sarcastico sulle pagine della Gazzetta dello Sport , che attribuiva al pubblico l'intenzione di «andarsi a ...

acmilan : ?? Who said trains can't fly? ?? @TheoHernandez's sky-rocketing performance earned him the @emirates MVP award for… - acmilan : ???? Anche le squadre femminili del Settore Giovanile rossonero a San Siro per questa serata storica #MilanJuve… - acmilan : San Siro attende le rossonere ??? #FollowTheRossonere #SempreMilan #MilanJuve - jacopopiotto : RT @ilpost: A San Siro si è giocata una partita storica, femminile - infoitsport : Prima storica vittoria a San Siro per la Juventus Women, Milan ko 1-0 -