Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2020 ore 18 | 15

(Di lunedì 5 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 5 OTTOBREORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E DIRAMAZIONE-SUD; MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E, AVANTI, TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO TRA VIA TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN USCITA; SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E SETTECAMINI NEI DUE SENSI DI MARCIA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE TRA POMEZIA SUD E VIA DEI RUTULI IN ...