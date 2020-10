Verona | ufficiale | arriva Kalinic dall’Atletico Madrid

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 ottobre 2020)il colpo last minute dell’Hellas, che ha prelevato Nikoladall’Atleticoa titolo definitivo. L’attaccante ex Fiorentina, Milan e Roma tra le altredai colchoneros, dove è ai margini del progetto di Simeone, ed è il nuovo centravanti degli scaligeri, con Juric che finalmente può dirsi soddisfatto per il pieno completamento della propria rosa, carente in particolare in attacco.