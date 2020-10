Verona, trovato l’accordo con Kalinic: i dettagli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo essere stato vicino al Torino, Nikola Kalinic sta per passare al Verona: accordo trovato, i dettagli dell’operazione. Il Verona nella notte ha raggiunto un accordo con l’attaccante croato Nikola Kalinic. Lo riporta Tuttomercatoweb sottolineando che la società del presidente Setti ha superato la concorrenza del Besiktas. L’operazione dovrebbe essere definita nei dettagli questa mattina, con Kalinic pronto a tornare in Serie A dopo le esperienze con Fiorentina, Milan e Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo essere stato vicino al Torino, Nikolasta per passare al: accordo, idell’operazione. Ilnella notte ha raggiunto un accordo con l’attaccante croato Nikola. Lo riporta Tuttomercatoweb sottolineando che la società del presidente Setti ha superato la concorrenza del Besiktas. L’operazione dovrebbe essere definita neiquesta mattina, conpronto a tornare in Serie A dopo le esperienze con Fiorentina, Milan e Roma. Leggi su Calcionews24.com

