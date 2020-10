Topo Gigio arriva su RaiYoYo con una nuova serie animata

(Di lunedì 5 ottobre 2020)Una pagina Facebook seguita da oltre 4.800.000 persone, alle quali vanno aggiunte 248 milioni di visualizzazioni su YouTube, dove la suapagina ufficiale conta oltre 20.000 iscritti, ed un profilo inaugurato la scorsa estate su Instagram che in pochi mesi ha raggiunto i 5000 follower. Non si tratta di un giovane influencer o di un rampante youtuber ma dell’intramontabileche, a 60 anni dalla sua nascita, non sembra conoscere crisi ed è pronto a tornare in tv. Illino, nato dalla fantasia di Maria Perego, debutta oggi con una nuovissima, intitolata semplicemente, che andrà in onda tutti i giorni alle 18.00, e dal giorno seguente anche alle 7.10, ...

