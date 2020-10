Suicidio Teodosio Losito, straziante lettera d’addio al compagno Alberto Tarallo: “Perdonami se potrai…” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Questa è la lettera di addio di Teo. Spiega molte cose”. La parte più intensa e commovente dell’intervista di Alberto Tarallo, ospite di Non è l’Arena da Massimo Giletti, ha visto il produttore cinematografico rigettare l’accusa choc di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: quella di istigazione al Suicidio. Alberto Tarallo e la lettera d’addio... L'articolo Suicidio Teodosio Losito, straziante lettera d’addio al compagno Alberto Tarallo: “Perdonami se potrai…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Questa è ladi addio di Teo. Spiega molte cose”. La parte più intensa e commovente dell’intervista di, ospite di Non è l’Arena da Massimo Giletti, ha visto il produttore cinematografico rigettare l’accusa choc di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: quella di istigazione ale lad’addio... L'articolod’addio al: “Perdonami se potrai…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

