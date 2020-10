Stazioni ferroviarie | un arresto e 14 indagati dopo controlli

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma – Circa 11.300 identificati, un, 14, 519 pattuglie impegnate in stazione, 129 pattuglie impiegate a bordo di 311 treni, 12 contravvenzioni amministrative elevate, di cui 10 al regolamento di Polizia Ferroviaria: questo il bilancio dell’attivita’ della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana scorsa, in ambito regionale. Il 29 settembre gli agenti della squadra giudiziaria del Compartimento Polfer Lazio, sono intervenuti su segnalazione di un viaggiatore a bordo del treno Frecciarossa Milano-Napoli, in arrivo alla stazione di Roma Termini, dove hanno rintracciato un quarantenne italiano che era stato visto fare uso di droga sul treno davanti agli sguardi increduli degli altri viaggiatori. Controllato e trovato in possesso di sostanza stupefacente e’ stato segnalato ...