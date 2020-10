Sicurezza, ok nuovo dl immigrazione: ci sono norme 'Willy' (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Un 'daspo' per la movida violenta, sulla scia del recente omicidio di Willy Monteiro Duarte, e una norma per contrastare la vendita di droga tramite i siti web. sono queste le due novità, messe a punto dai ministri della Giustizia Alfonso Bonafede e dell'Interno Luciana Lamorgese, inserite negli ultimi giorni nel Il nuovo testo, frutto di un confronto serrato tra il ministro Lamorgese e gli esponenti della maggioranza, non solo accoglie i rilievi fatti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della promulgazione del secondo 'decreto Salvini' ma va anche oltre. Nel solco delle indicazioni di Mattarella si inquadrano la reintroduzione del rispetto degli ''obblighi costituzionali e internazionali dello Stato in materia di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno'' e il passaggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Un 'daspo' per la movida violenta, sulla scia del recente omicidio diMonteiro Duarte, e una norma per contrastare la vendita di droga tramite i siti web.queste le due novità, messe a punto dai ministri della Giustizia Alfonso Bonafede e dell'Interno Luciana Lamorgese, inserite negli ultimi giorni nel Iltesto, frutto di un confronto serrato tra il ministro Lamorgese e gli esponenti della maggioranza, non solo accoglie i rilievi fatti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della promulgazione del secondo 'decreto Salvini' ma va anche oltre. Nel solco delle indicazioni di Mattarella si inquadrano la reintroduzione del rispetto degli ''obblighi costituzionali e internazionali dello Stato in materia di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno'' e il passaggio ...

Il decreto è composto da 12 articoli e modifica di fatto i decreti sicurezza firmati dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini.Il nuovo testo, frutto di un confronto serrato tra il ministro ...

Dl sicurezza, via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto

ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto su sicurezza e immigrazione, che riscrive i decreti Salvini. E’ quanto si apprende mentre è ancora in corso il Cdm.

Il decreto è composto da 12 articoli e modifica di fatto i decreti sicurezza firmati dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini.Il nuovo testo, frutto di un confronto serrato tra il ministro ...ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto su sicurezza e immigrazione, che riscrive i decreti Salvini. E' quanto si apprende mentre è ancora in corso il Cdm.