Roma, mercato complesso. Ma la squadra resta competitiva (Di lunedì 5 ottobre 2020) Istruzioni per l'uso. Sarebbe sbagliato considerare il mercato appena concluso come il primo dell'era Friedkin. La nuova proprietà, che ha concluso l'acquisto della Roma solo nella seconda metà di ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Istruzioni per l'uso. Sarebbe sbagliato considerare ilappena concluso come il primo dell'era Friedkin. La nuova proprietà, che ha concluso l'acquisto dellasolo nella seconda metà di ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Roma, tutto ok per l'arrivo di Smalling Si aspetta via libera di Figc e conferma della Lega… - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? Roma, è fatta per il ritorno di Smalling Accordo con il Manchester United a 15 milioni più bonu… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ? Roma, fatta per Perotti al Fenerbahçe Per l'esterno nuova avventura in Turchia ?… - MAKEOUTHILLX99 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO Roma, tutto ok per l'arrivo di Smalling Si aspetta via libera di Figc e conferma della Lega #SkyCalciomerca… - SalRgg94 : I miei voti al mercato: Juve 6.5 Inter 6.5 Milan 6 Napoli 6.5 Roma 5.5 Lazio 5 Atalanta 7 Fiorentina 6.5 -