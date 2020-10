Protezione Civile, al momento non sono previste le conferenze stampa delle 18 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ha creato qualche equivoco la notizia che il comitato di Protezione Civile sia tornato a riunirsi relativamente all’emergenza coronavirus. In tanti hanno interpretato questa misura come un ritorno al passato e ai giorni del lockdown, quando proprio il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli scandiva le giornate degli italiani con la conferenza stampa alle 18 (dall’altra parte, invece, c’erano i cittadini che intonavano l’inno nazionale sui balconi, in un contrasto che è sempre stato un po’ paradossale). Ma non è così. LEGGI ANCHE > Non ci saranno più le conferenze stampa della Protezione Civile Non ci saranno di nuovo le conferenze stampa ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ha creato qualche equivoco la notizia che il comitato disia tornato a riunirsi relativamente all’emergenza coronavirus. In tanti hanno interpretato questa misura come un ritorno al passato e ai giorni del lockdown, quando proprio il capo dellaAngelo Borrelli scandiva le giornate degli italiani con la conferenzaalle 18 (dall’altra parte, invece, c’erano i cittadini che intonavano l’inno nazionale sui balconi, in un contrasto che è sempre stato un po’ paradossale). Ma non è così. LEGGI ANCHE > Non ci saranno più ledellaNon ci saranno di nuovo le...

