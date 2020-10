Programmi TV di stasera | lunedì 5 ottobre 2020 Su La7 in 1^tv free la sedicesima stagione di «Grey’s Anatomy»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ellen Pompeo è Meredith Grey in Grey'sRai1, ore 21.35: Io ti cercherò -Fiction di Gianluca Maria Tavarelli del, con Alessandro Gassmann, Maya Sansa, Andrea Sartoretti. Prodotta in Italia. La via lattea: Il cadavere del giovane Ettore Frediani viene ritrovato sul greto del Tevere. Tutti pensano si tratti di suicidio. Suo padre Valerio, ex poliziotto con alle spalle molti errori come uomo e come genitore, è distrutto dal dolore. Così come la sua ex moglie Francesca, che lo accusa di quanto accaduto al figlio, al quale era a lungo mancata la figura paterna. Valerio è combattuto, non vorrebbe credere all’evidenza dei fatti, ma è sopraffatto dal senso di colpa. È Sara, ex collega con cui ha avuto una relazione molti anni prima, a fargli notare quanto ciò ...