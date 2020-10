Noto cardiologo scomparso da ieri a Malga Pezié de Parù. Le ricerche in corso (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si chiama Leopoldo Celegon, è alto un metro e 80 e pesa una novantina di chili. È scomparso nei boschi del bellunese, ”Aiutateci a trovarlo” Leopoldo Celegon, 72 anni di Castlefranco Veneto, è scomparso da ieri mattina nella zona sopra Malga Pezié de Parù che si trova a 5 chilometri da Cortina mentre era a … L'articolo Noto cardiologo scomparso da ieri a Malga Pezié de Parù. Le ricerche in corso proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si chiama Leopoldo Celegon, è alto un metro e 80 e pesa una novantina di chili. Ènei boschi del bellunese, ”Aiutateci a trovarlo” Leopoldo Celegon, 72 anni di Castlefranco Veneto, èdamattina nella zona sopraPezié de Parù che si trova a 5 chilometri da Cortina mentre era a … L'articolodaPezié de Parù. Leinproviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Noto cardiologo Noto cardiologo scomparso da ieri a Malga Pezié de Parù. Le ricerche in corso Yeslife L'ex primario della Cardiologia di Castelfranco Leopoldo Cegolon scomparso in montagna

Il noto cadriologo Leopoldo Celegon, 72 anni, di Castelfranco Veneto ma originario di Noale con un curriculum accademico illustre, è partito da casa alle 5 di ieri domenica 4 ottobre: l'ultima chiamat ...

Ordine dei Medici, la nuova squadra: 15 volti noti e Crisarà in prima linea

LE ELEZIONI INTERNEPADOVA Chirurghi, cardiologi e pediatri, ma anche medici di base e medici del pronto soccorso. Volti noti del mondo sindacale, figure di primo piano dell'università ...

