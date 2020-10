“Nonni amici”: il discutibile progetto del Comune di Milano al tempo del Covid-19 (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’intento è sicuramente lodevole: avvicinare gli anziani alle giovani generazioni, sgravando di incombenze materiali i lavoratori. Peccato però che, il progetto “Nonni Amici”, che il Comune di Milano annuncia “in ripartenza” in coincidenza con la riapertura delle scuole, non tenga conto dell’emergenza Covid-19 e della seconda ondata di contagi che mette a rischio proprio i più anziani. Parliamo di 325 volontari, di cui 122 donne, prevalentemente over-65, che accompagneranno che tutti i giorni l’ingresso e l’uscita di bambini e bambine di Scuole dell’Infanzia e Primarie. Dal Comune fanno sapere che sono coinvolte circa 85 scuole. L’attività, ricordano dal Comune, svolta in ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’intento è sicuramente lodevole: avvicinare gli anziani alle giovani generazioni, sgravando di incombenze materiali i lavoratori. Peccato però che, il“Nonni Amici”, che ildiannuncia “in ripartenza” in coincidenza con la riapertura delle scuole, non tenga conto dell’emergenza-19 e della seconda ondata di contagi che mette a rischio proprio i più anziani. Parliamo di 325 volontari, di cui 122 donne, prevalentemente over-65, che accompagneranno che tutti i giorni l’ingresso e l’uscita di bambini e bambine di Scuole dell’Infanzia e Primarie. Dalfanno sapere che sono coinvolte circa 85 scuole. L’attività, ricordano dal, svolta in ...

