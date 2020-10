Maltempo: recuperati 13 italiani bloccati in Francia (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’elicottero Drago VF147 dei vigili del fuoco ha recuperato 13 italiani che, a causa del Maltempo, erano rimasti bloccati sul versante francese del Colle di Tenda. Nel frattempo nella vicina Limone continua il lavoro dei volontari, che stanno liberando il paese dai detriti.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’elicottero Drago VF147 dei vigili del fuoco ha recuperato 13che, a causa del, erano rimastisul versante francese del Colle di Tenda. Nel frattempo nella vicina Limone continua il lavoro dei volontari, che stanno liberando il paese dai detriti.L'articolo MeteoWeb.

Advertising

infoitinterno : Maltempo, 5 cadaveri recuperati in Liguria. Il Po è a circa un metro sotto il punto di esondazione - infoitinterno : Maltempo: aumentano le vittime dell'alluvione, sale a 5 il numero dei corpi recuperati in mare e nel fiume Roia/ i… - GHERARDIMAURO1 : RT @tg2rai: L'ondata di #maltempo sul nord-ovest. In #Liguria recuperati i corpi di 6 dispersi. 8 in totale i morti. La drammatica conta de… - tg2rai : L'ondata di #maltempo sul nord-ovest. In #Liguria recuperati i corpi di 6 dispersi. 8 in totale i morti. La drammat… - m_daros : Maltempo, in Liguria cinque corpi recuperati in mare. Spendete i soldi delle nostre tasse per la digitalizzazione;… -