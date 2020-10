Love Island: nel 2021 sbarca il nuovo reality dall’Inghilterra (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nel 2021 un nuovo format invaderà gli schermi Italiani, stiamo parlando di Love Island, un reality che ha un grande potenziale di successo nel pubblico. In questo dating show i protagonisti saranno i ragazzi e le ragazze single, che dovranno scoprire se ci sono affinità tra loro e iniziare una storia. Il pubblico ovviamente voterà la coppia preferita, e potrà decidere chi far uscire fuori dall’isola, sarà una sorte dell’isola dell’amore. Ricordiamo che il format viene dall’Inghilterra, e sono già 5 anni che viene prodotto e ha riscosso un successo inaspettato. Leggi anche: Temptation Island-8: le anticipazioni della quarta puntata Love Island: un nuovo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nelunformat invaderà gli schermi Italiani, stiamo parlando di, unche ha un grande potenziale di successo nel pubblico. In questo dating show i protagonisti saranno i ragazzi e le ragazze single, che dovranno scoprire se ci sono affinità tra loro e iniziare una storia. Il pubblico ovviamente voterà la coppia preferita, e potrà decidere chi far uscire fuori dall’isola, sarà una sorte dell’isola dell’amore. Ricordiamo che il format viene dall’Inghilterra, e sono già 5 anni che viene prodotto e ha riscosso un successo inaspettato. Leggi anche: Temptation-8: le anticipazioni della quarta puntata: un...

