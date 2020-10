“Lo abbiamo rimandato subito a casa”. Live, l’ospite è assente ed è Barbara D’Urso a rivelare tutto: “Aveva la febbre” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Niente da fare per Marco Carta che avrebbe dovuto presenziare a Live – Non è la D’Urso. Precisamente nella puntata del 4 ottobre. Il cantante era stato invitato da Barbara D’Urso a prendere parte al talk sul “sistema” che inscena gossip finti, di cui ha parlato Gabriel Garko. La sedia su cui doveva sedere Carta, però, è rimasta vuota. Non ha potuto entrare in studio perché, nel momento dei controlli previsti dalle norme di sicurezza anti-Covid, aveva un po’ di febbre. L’emergenza Coronavirus ha imposto rigidi controlli anche riguardo all’accesso negli studi televisivi. Le norme vanno rispettate meticolosamente per evitare che gli addetti ai lavori vengano contagiati dal Covid-19. Tra i controlli previsti per accedere agli studi c’è la misurazione della temperatura. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Niente da fare per Marco Carta che avrebbe dovuto presenziare a– Non è la D’Urso. Precisamente nella puntata del 4 ottobre. Il cantante era stato invitato daD’Urso a prendere parte al talk sul “sistema” che inscena gossip finti, di cui ha parlato Gabriel Garko. La sedia su cui doveva sedere Carta, però, è rimasta vuota. Non ha potuto entrare in studio perché, nel momento dei controlli previsti dalle norme di sicurezza anti-Covid, aveva un po’ di febbre. L’emergenza Coronavirus ha imposto rigidi controlli anche riguardo all’accesso negli studi televisivi. Le norme vanno rispettate meticolosamente per evitare che gli addetti ai lavori vengano contagiati dal Covid-19. Tra i controlli previsti per accedere agli studi c’è la misurazione della temperatura. ...

borghi_claudio : Salvini: in Europa abbiamo sempre dialogato con tutti. Io voglio solo che in Unione Europea l'Italia sia rispettata… - RaiSport : Ciro #Verdoliva, Commissario #ASL Napoli1: 'I giocatori e lo staff del #Napoli sono in #quarantena e non possono la… - matteorenzi : Il governo non salterà. La sua migliore garanzia viene da una opposizione che ci vorrebbe fuori dall'Europa.… - f4f62 : RT @dottorpax: Tutto irrazionale, ma succede (e lo si studia da anni). E abbiamo visto gli impatti del lockdown dal punto di vista economic… - SimonaBrescian3 : RT @albertoni_laura: #youcansavebayyanlis lo sapete in Turchia che abbiamo iniziato a studiare il turco per seguire bay Yanlis e che siamo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lo abbiamo upGrad nomina Saranjit Sangar come Amministratore Delegato per Gran Bretagna, Europa e Medio Oriente Fortune Italia