L' infibulazione? Giusto farla | sennò si accoppiano a 10 anni

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Il dramma delle mutilazioni genitali femminili affligge più di 85mila donne solo nel nostro Paese. Di queste almeno 5mila sono minori. Nonostante il nostro ordinamento vieti questo genere di pratiche con pene che possono arrivare fino a dodicidi reclusione, alcuni migranti continuano a considerarle come un irrinunciabile rito di passaggio: "Per me èfare questo alle ragazze, ne conosco tante che non l’hanno fatto e che iniziano con il sesso già a dieci, undici e dodici, anche qui in Italia".