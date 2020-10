La rivelazione shock della virologa cinese fuggita negli USA: “Il virus è artificiale, creato per essere diffuso”. Cosa c’è di vero? (Di lunedì 5 ottobre 2020) In sostanza, secondo Li-Meng Yan, sul Coronavirus ‘nessuno dice la verità, neanche l’Oms‘. “Ci troviamo davanti non a un virus derivato da un patogeno naturale, ma a un virus artificiale, elaborato e rilasciato dal Wuhan Istitute of Virology, un laboratorio di massima sicurezza che è posto sotto il controllo del Partito comunista cinese”. E’ quanto dichiarato a La Verità dalla virologa cinese, prima firmataria del Rapporto Yan, convinta che “si sia creato un virus letale al fine di diffonderlo senza poter risalire agli autori”. Li-Meng Yan ha dato il via alle sue ricerche sul Covid-19 “il 31 dicembre” scorso, “prima che il 7 gennaio le ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) In sostanza, secondo Li-Meng Yan, sul Corona‘nessuno dice la verità, neanche l’Oms‘. “Ci troviamo davanti non a underivato da un patogeno naturale, ma a un, elaborato e rilasciato dal Wuhan Istitute of Virology, un laboratorio di massima sicurezza che è posto sotto il controllo del Partito comunista”. E’ quanto dichiarato a La Verità dalla, prima firmataria del Rapporto Yan, convinta che “si siaunletale al fine di diffonderlo senza poter risalire agli autori”. Li-Meng Yan ha dato il via alle sue ricerche sul Covid-19 “il 31 dicembre” scorso, “prima che il 7 gennaio le ...

ilariabc : @xfleursdumaI A questo punto forse è questa la grande rivelazione che vuole fare Adua domani sera. MA SOLO FIDANZAT… - solarsflowers : Rivelazione shock: il mio vero nome non è Solar. - vodkagayh : @cupoflou_ rivelazione shock???? ti amo anch’io ?? - sofijagds : questa è una rivelazione shock della trama me lo sento . - drunkofthemoon : RT @ely_normelton: Raga, io sono rimasta spiazzata ieri (come tutti, penso). Ero già pronta per la vendetta di Tommaso su Franceska con la… -

Ultime Notizie dalla rete : rivelazione shock La rivelazione shock della virologa cinese fuggita negli USA: “Il virus è artificiale, creato per e ... Meteo Web GF Vip, Adua shock: lunedì dirò la verità, Morra nei guai?

Adua si starà per caso riferendo alle sue dichiarazioni sul fatto che morra sia gay? copritelo insieme a noi…. . . Il “caso Morra” sollevato da Adua del Vesco, concorrente del Grande Fratello Vip, si ...

Il riassunto della puntata del 2 ottobre

Rivelazioni shock da parte di Adua nei confronti di Massimiliano, un nuovo amore nella Casa, e tanto altro nel riassunto della puntata in 250 secondi ...

Adua si starà per caso riferendo alle sue dichiarazioni sul fatto che morra sia gay? copritelo insieme a noi…. . . Il “caso Morra” sollevato da Adua del Vesco, concorrente del Grande Fratello Vip, si ...Rivelazioni shock da parte di Adua nei confronti di Massimiliano, un nuovo amore nella Casa, e tanto altro nel riassunto della puntata in 250 secondi ...