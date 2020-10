La pantomima del pallone azzoppa 10 miliardi di Pil (Di lunedì 5 ottobre 2020) "Meno calcio, più scuola", ovvero il trionfo della demagogia e della banalità. Il vuoto pneumatico che avvolge il dibattito sul destino del campionato e, a cascata, di tutto il calcio e lo sport italiani. Ripiombati improvvisamente alla scorsa primavera quando il rifugio della politica era l'impossibilità di pensare al calcio con i morti per strada e poi, a curva dei contagi messa sotto controllo, il desiderio punitivo verso un mondo di milionari viziati che chiedeva (scandalo!) di tornare a fare il proprio lavoro. Mettendo in sicurezza un'industria da 3,5 miliardi di euro di fatturato e quasi 10 indotto compreso. Posti di lavoro veri, non solo contratti da mile e una notte per pochi eletti.Il caos di Juve-Napoli, la partita fantasma che non c'è stata e chissà se ci sarà mai, ha riportato indietro le lancette del tempo. Non solo ... Leggi su panorama (Di lunedì 5 ottobre 2020) "Meno calcio, più scuola", ovvero il trionfo della demagogia e della banalità. Il vuoto pneumatico che avvolge il dibattito sul destino del campionato e, a cascata, di tutto il calcio e lo sport italiani. Ripiombati improvvisamente alla scorsa primavera quando il rifugio della politica era l'impossibilità di pensare al calcio con i morti per strada e poi, a curva dei contagi messa sotto controllo, il desiderio punitivo verso un mondo di milionari viziati che chiedeva (scandalo!) di tornare a fare il proprio lavoro. Mettendo in sicurezza un'industria da 3,5di euro di fatturato e quasi 10 indotto compreso. Posti di lavoro veri, non solo contratti da mile e una notte per pochi eletti.Il caos di Juve-Napoli, la partita fantasma che non c'è stata e chissà se ci sarà mai, ha riportato indietro le lancette del tempo. Non solo ...

StarlightRevo : RT @repetitaiuvant_: Alla pantomima per allocchi, aggiungiamo il fatto che la lorenzin NON ha installato la app Immuni (immagino io per pro… - chourmo_oi : @haslem_95 @thelumpur @Vivo_Azzurro @FIGC @SerieA Tutto normale no, potevate accettate il rinvio. Ma avete intravis… - hirondelle_efp : Comunque non vorrei dire ma sto studiando su come a fine ottocento gli italiani premessero sul fatto che non voleva… - FNenniDaddi : @DonisJacopo @P_Rocchetti87 @ManUtd una bella pantomima o commedia napoletana nella accezione più nobile del termin… - repetitaiuvant_ : Alla pantomima per allocchi, aggiungiamo il fatto che la lorenzin NON ha installato la app Immuni (immagino io per… -

Ultime Notizie dalla rete : pantomima del La pantomima del pallone azzoppa 10 miliardi di Pil Panorama Al Duomo di Latisana musica del 400: appuntamento con il festival internazionale di musica antica

Musica Cortese, il festival internazionale di musica antica nei centri storici del Fvg, si avventura nei "segreti del Quattrocento". Il Duomo di Latisana ospiterà un concerto tra proverbi, lamenti fem ...

L'analisi di Insogna presidente del PD del Sannio: abbiamo avuto un' emorragia di voti, con un gruppo dirigente arroccato

Scrive il Presidente provinciale del Pd, Rossano Insogna: Voglio innanzitutto far giungere al capogruppo e ai consiglieri PD al Comune di Benevento l’apprezzamento mio personale e della Direzione Prov ...

