La Fornero non si placa: “Salvini pessimo. E’ solo muscoli”. Imbarazzo in studio (video) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Elsa Fornero, ospite d Myrta Merlino a L’Aria che tira su La7 non demorde, insiste nella sua battaglia personale contro Salvini e contro quota 100. Si parlava di pensioni e, come previsto, Quota 100 andrà in soffitta alla fine del 2021. Dunque la professoressa dovrebbe essere pacificata. Invece dimostra di avere ancora il dente avvelenato, anche se tenta di negarlo: “Ribadisco che non ho nulla di personale contro il leader della Lega – ripete- ma io considero Salvini un pessimo politico e un pessimo ministro“. Afferma proprio questo, l’ex ministro del governo Monti: lei, la madre-matrigna del caso esodati, che ha mandato a casa centinaia di pensionandi senza pensione e senza lavoro. Grazie a un suo errore. Parla da professoressa con il ditino alzato, ma dovrebbe tenere un profilo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Elsa, ospite d Myrta Merlino a L’Aria che tira su La7 non demorde, insiste nella sua battaglia personale contro Salvini e contro quota 100. Si parlava di pensioni e, come previsto, Quota 100 andrà in soffitta alla fine del 2021. Dunque la professoressa dovrebbe essere pacificata. Invece dimostra di avere ancora il dente avvelenato, anche se tenta di negarlo: “Ribadisco che non ho nulla di personale contro il leader della Lega – ripete- ma io considero Salvini unpolitico e unministro“. Afferma proprio questo, l’ex ministro del governo Monti: lei, la madre-matrigna del caso esodati, che ha mandato a casa centinaia di pensionandi senza pensione e senza lavoro. Grazie a un suo errore. Parla da professoressa con il ditino alzato, ma dovrebbe tenere un profilo ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Un politico deve essere giudicato dai cittadini se si tratta di atti politici: limitare l'immigrazione cl… - marattin : La riforma Fornero è sempre rimasta in vigore. Quota 100 era solo una finestra triennale - ingiusta e molto costosa… - AMorelliMilano : ??Vogliono tornare alla Legge #Fornero!?!?! La Lega non glielo permetterà, promesso. Non si scherza con i sacrific… - SecolodItalia1 : La Fornero non si placa: “Salvini pessimo. E’ solo muscoli”. Imbarazzo in studio (video) - alegio957 : RT @La7tv: #lariachetira Elsa Fornero risponde ad alcune dichiarazioni di Matteo Salvini: 'Non ho niente contro di lui ma è un pessimo poli… -

Ultime Notizie dalla rete : Fornero non La Fornero non si placa: "Salvini pessimo. E' solo muscoli". Imbarazzo in studio... Il Secolo d'Italia Elsa Fornero a L'aria che tira, altri insulti a Matteo Salvini: "Niente contro di lui, ma è pessimo"

Chi è "ossessionato"? Già, perché Elsa Fornero più volte ha sostenuto che Matteo Salvini sia ossessionato da lei. Questo per la campagna del leghista contro la sciagurata riforma delle pensioni del go ...

Contributi figurativi invalidi si 2 mesi ogni anno lavorato: quando non conviene chiederli?

La maggiorazione contributiva per gli invalidi con percentuale superiore al 74% è utilizzabile solo per il diritto alla pensione, ma non per il calcolo.

Chi è "ossessionato"? Già, perché Elsa Fornero più volte ha sostenuto che Matteo Salvini sia ossessionato da lei. Questo per la campagna del leghista contro la sciagurata riforma delle pensioni del go ...La maggiorazione contributiva per gli invalidi con percentuale superiore al 74% è utilizzabile solo per il diritto alla pensione, ma non per il calcolo.