Juventus, ufficiale: arriva Federico Chiesa dalla Fiorentina (Di lunedì 5 ottobre 2020) Federico Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus, è ufficiale. Il calciatore arriva dalla Fiorentina in prestito biennale oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di raggiungimento di alcune precise condizioni per una cifra totale che si aggira intorno ai 60 milioni (50 di parte fissa e 10 di bonus). La trattativa, che sembrava essersi arenata nel weekend, ha subito una grande accelerata nella serata di domenica e a poche ore dalla chiusura del calciomercato è arrivata l’ufficialità. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020)è un nuovo giocatore della, è. Il calciatorein prestito biennale oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di raggiungimento di alcune precise condizioni per una cifra totale che si aggira intorno ai 60 milioni (50 di parte fissa e 10 di bonus). La trattativa, che sembrava essersi arenata nel weekend, ha subito una grande accelerata nella serata di domenica e a poche orechiusura del calciomercato èta l’ufficialità.

Advertising

romeoagresti : Ufficiale: Federico #Chiesa è un nuovo giocatore della #Juventus // Official: Chiesa is a new Juventus player ????? - sechesi : ?? Nota ufficiale Lega Serie A “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornat… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Federico #Chiesa è un nuovo giocatore della #Juventus - andhrzz : RT @romeoagresti: Ufficiale: Federico #Chiesa è un nuovo giocatore della #Juventus // Official: Chiesa is a new Juventus player ????? https… - momblanismo : RT @romeoagresti: Ufficiale: Federico #Chiesa è un nuovo giocatore della #Juventus // Official: Chiesa is a new Juventus player ????? https… -