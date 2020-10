"Il problema non è lo stipendio di Tridico. Ricordate Giuliano Amato?". Crosetto travolge il grillino Di Stefano in diretta | Video (Di lunedì 5 ottobre 2020) "Il problema non è lo stipendio di Paquale Tridico, il problema è come è stata gestita questa crisi, la più grande crisi mai gestita dall'Inps". Guido Crosetto, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, demolisce il presidente Inps e con lui chi, come il grillino Manlio Di Stefano in collegamento, prova a difenderlo sulla questione dell'aumento di stipendio. Secondo Di Stefano "è un argomento di paglia: poteva guadagnare 240mila, ne guadagnerà 150 e sta lavorando bene. Sono soldi spesi bene". Il fondatore di Fratelli d'Italia però "Tridico non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) "Ilnon; lodi Paquale, il; come; stata gestita questa crisi, la più grande crisi mai gestita dall'Inps". Guido, ospite di Massimo Giletti a Non; l'Arena, demolisce il presidente Inps e con lui chi, come ilManlio Diin collegamento, prova a difenderlo sulla questione dell'aumento di. Secondo Di; un argomento di paglia: poteva guadagnare 240mila, ne guadagnerà 150 e sta lavorando bene. Sono soldi spesi bene". Il fondatore di Fratelli d'Italia però "non ...

annatrieste : Non capisco tutta questa sorpresa per il tweet della Juve 'Noi domani scendiamo in campo lo stesso'. Si autoassegna… - annatrieste : Il problema non è il Napoli che non è partito stasera, il problema è il Genoa che hanno fatto partire domenica e pi… - CarloStagnaro : A #ottoemezzo Gubitosa del #M5s chiede perché nessun paese Ue attiva il #Mes. Semplice: perché nessun altro paese s… - RenatoSouvarine : @SoniaMelli Solo e soltanto dovute a sua mancanza di umiltà. Ma é uomo più di cdx, che di centro. Sue uscite e po… - REstaCorporate : @AlfredoCavarra @Libero_official Le #ONG sono avallate da #Ue con nette maggioranze parlamentari. Se lei è un retri… -

Ultime Notizie dalla rete : problema non Teotino contro Iachini: "Il problema della Fiorentina è l'allenatore non all'altezza" e Toni annuisce... Labaro Viola Trump esce dall'ospedale (tra le polemiche) e saluta i fan: «Non avevo altra scelta che espormi al virus»

non vedere e non parlare con nessuno. «Questa è l'America, questi sono gli Stati Uniti, siamo il più grande e il più potente Paese del mondo», ha proseguito, sostenendo che «un vero leader deve ...

Covid a Roma, caos tamponi: i contagi non aspettano i tempi della politica

Inoltre, la decisione di rendere obbligatorie per tutti le mascherine anche all’aperto non può essere la soluzione di tutto. Visto che siamo solo ad ottobre ed il problema sono gli assembramenti, ...

non vedere e non parlare con nessuno. «Questa è l'America, questi sono gli Stati Uniti, siamo il più grande e il più potente Paese del mondo», ha proseguito, sostenendo che «un vero leader deve ...Inoltre, la decisione di rendere obbligatorie per tutti le mascherine anche all’aperto non può essere la soluzione di tutto. Visto che siamo solo ad ottobre ed il problema sono gli assembramenti, ...