“Il governo dica la verità sullo stato di emergenza” La Casellati striglia Conte

Roma, 5 ott – Il governo giallofucsia deve dire la verità sullo stato di emergenza. A chiederlo è la seconda carica dello stato mentre il premier Giuseppe Conte si appresta a rifilare al Paese l'ennesimo Dpcm. "E' evidente che l'emergenza sanitaria non è finita e non lo sarà fino a quando non avremo un vaccino o una cura specifica", ma "sullo stato di emergenza devono dirci la verità", sostiene la presidente del Senato Elisabetta Casellati in un'intervista al Corriere della Sera. Insomma, mentre aleggia lo spettro di un ritorno a restrizioni sugli spostamenti e a chiusure parziali sempre in virtù della curva dei contagi, la Casellati ci tiene ...

