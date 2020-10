Il fidanzato di Adua Del Vesco a cuore aperto: “Hai pagato il prezzo della tua ingenuità, ora affronta..” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il fidanzato di Adua Del Vesco ha pubblicato un lungo video su Instagram in cui ripercorre con le foto tutta la loro relazione, commentando a parole quanto successo nella casa del Grande Fratello Vip. “Ti vedo piangere e questo mi rende molto triste. Piangi perché inconsciamente sei entrata in una situazione che non ti appartiene e so bene quello che provi. Ti sei chiesta perché sei lì? Me lo hai spiegato prima di entrare e, nonostante io fossi inizialmente titubante, mi hai convinto. Perché le tue motivazioni sono assolutamente profonde e degne di essere condivise con la gente che ti guardano. Sei lì perché finalmente puoi essere te stessa, far conoscere la vera Rosalinda con i tuoi pregi e i tuoi splendidi difetti. Senza alcun tipo di vincolo. Sei lì per goderti ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 ottobre 2020) IldiDelha pubblicato un lungo video su Instagram in cui ripercorre con le foto tutta la loro relazione, commentando a parole quanto successo nella casa del Grande Fratello Vip. “Ti vedo piangere e questo mi rende molto triste. Piangi perché inconsciamente sei entrata in una situazione che non ti appartiene e so bene quello che provi. Ti sei chiesta perché sei lì? Me lo hai spiegato prima di entrare e, nonostante io fossi inizialmente titubante, mi hai convinto. Perché le tue motivazioni sono assolutamente profonde e degne di essere condivise con la gente che ti guardano. Sei lì perché finalmente puoi essere te stessa, far conoscere la vera Rosalinda con i tuoi pregi e i tuoi splendidi difetti. Senza alcun tipo di vincolo. Sei lì per goderti ...

