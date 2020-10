I vestiti strappati e gesti choc: l'orrore del tunisino su 64enne (Di lunedì 5 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio La donna, 64 anni, è stata pedinata dal malintenzionato fin sotto casa. L'autore del tentato stupro è un tunisino con precedenti analoghi L'ha pedinata per un centinaio di metri e, dopo esser riuscito ad introdursi silenziosamente nell'androne di casa della vittima, l'ha gettata in terra per violentarla. È l'aggressione choc, un tentato stupro, di cui è stata vittima una donna 64enne di Spilamberto, nel Modenese, nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre. L'assolitore è un tunisino di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia conclamati. L'aggressione choc Tutto inizia a tarda notte. Adocchiata la ''preda'', il 27enne decide di seguirla per le vie di Spilamberto, una piccola cittadina in provincia di Modena, avendo ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio La donna, 64 anni, è stata pedinata dal malintenzionato fin sotto casa. L'autore del tentato stupro è uncon precedenti analoghi L'ha pedinata per un centinaio di metri e, dopo esser riuscito ad introdursi silenziosamente nell'androne di casa della vittima, l'ha gettata in terra per violentarla. È l'aggressione, un tentato stupro, di cui è stata vittima una donnadi Spilamberto, nel Modenese, nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre. L'assolitore è undi 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia conclamati. L'aggressioneTutto inizia a tarda notte. Adocchiata la ''preda'', il 27enne decide di seguirla per le vie di Spilamberto, una piccola cittadina in provincia di Modena, avendo ...

Ultime Notizie dalla rete : vestiti strappati Una ragazza con i vestiti strappati è scappata dalla stazione metropolitana Vesuvio Live Vestiti strappati davanti casa: orrore del tunisino su una 64enne

La donna è stata pedinata dal malintenzionato fin sotto casa. L'autore del tentato stupro è un tunisino con precedenti analoghi ...

