I concerti dei Negrita sono definitivamente annullati: info e rimborso dei biglietti

I concerti dei Negrita sono annullati. Dopo il rinvio dei live, che non si sono potuti tenere nel 2020, il gruppo ha annunciato che gli show sono definitivamente cancellati in attesa che se ne possano programmare degli altri. Per tutti i biglietti acquistati in vista dei concerti, è possibile richiedere il rimborso che avverrà tramite voucher emesso con validità di 18 mesi. Nel caso in cui i concerti dei Negrita non possano essere riprogrammati nelle location scelte, il voucher sarà riconvertito in rimborso economico e sarà possibile riscuotere la somma spesa per i tagliandi d'ingresso. Il gruppo assicura di voler tornare a ...

Ultime Notizie dalla rete : concerti dei Un autunno di concerti a Ravenna con l'associazione Mariani - R&D Cult Ravenna e Dintorni Notizie dalla Giunta

Pordenone, 5 ott - Un meeting e concerto fisarmonicistico con gli allievi dei Conservatori statali Tomadini di Udine e Tartini di Trieste e con la Scuola di musica di Tolmino; una mostra con la ricca ...

We Are the Thousand - L'Incredibile storia di Rockin'1000, dal 25 al 28 ottobre al cinema

Un mega concerto unico nel suo genere che grazie alle immagini live e ai racconti di chi l'ha vissuto riesce a emozionare e appassionare lo spettatore, coinvolto e trasportato quasi per magia nel Parc ...

