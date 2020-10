GP dell’Eifel | anteprima e orari tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo una settimana di stop, riparte la Formula Uno con il Gp dell’Eifel. Il gran premio si svolgerà in Germania ma non sul circuito di Hockenheim. Dopo sette anni di assenza infatti, la Formula Uno torna a correre sul circuito di Nürburgring. Proprio in terra tedesca, Lewis Hamilton cercherà di eguagliare il record di vittorie in Formula Uno di Michael Schumacher. Una vittoria che nello scorso Gp non ha ottenuto a causa del suo compagno di scuderia Bottas e di una penalità che ha irritato il sei volte campione del mondo. Leggi anche: Bottas vince il GP di Russia GP dell’Eifel: il circuito Il circuito ha una lunghezza di circa 5148 metri e presenta in totale 15 curve.Inaugurato nel 1984,il circuito ha ospitato quattro edizioni del Gran Premio di Germania. Ultimo gran premio disputato nel 2013 con la vittoria di Sebastian Vettel con Red ...