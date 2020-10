Giro d’Italia 2020, terza tappa: crollo britannico e trionfo ecuadoriano. L’Etna non sarà lo Stelvio ma poco ci manca (Di lunedì 5 ottobre 2020) Giro d’Italia 2020, terza tappa: crollo britannico e trionfo ecuadoriano Commentare in poche righe una tappa, soltanto la terza, che ha dato una svolta decisiva a questo 103esimo Giro d’Italia non è impresa facile. Non lo è perchè è successo talmente tanto che il rischio di dimenticarsi qualcosa è altissimo. Sulle pendici non proprio proibitive dell’Etna, sono andati alla deriva i due grandi favoriti di questa edizione della corsa rosa. Per il detentore della pole position, il gallese Geraint Thomas (Team Ineos Grenadiers), le speranze di vittoria si sono azzerate al punto che sarei molto sorpreso di vederlo al via domattina a Catania. Caduto ad Enna ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020)d’ItaliaCommentare in poche righe una, soltanto la, che ha dato una svolta decisiva a questo 103esimod’Italia non è impresa facile. Non lo è perchè è successo talmente tanto che il rischio di dimenticarsi qualcosa è altissimo. Sulle pendici non proprio proibitive dell’Etna, sono andati alla deriva i due grandi favoriti di questa edizione della corsa rosa. Per il detentore della pole position, il gallese Geraint Thomas (Team Ineos Grenadiers), le speranze di vittoria si sono azzerate al punto che sarei molto sorpreso di vederlo al via domattina a Catania. Caduto ad Enna ...

