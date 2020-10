GF Vip, Patrizia De Blanck e le frasi omofobe: la produzione ha deciso (Di martedì 6 ottobre 2020) Polemica in corso su Patrizia De Blanck, una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip. La Contessa, in settimana, è stata protagonista di uno spiacevole scivolone lasciandosi scappare un forte epiteto finito sotto i riflettori. “Mi è venuta la voce del gay…del fr**io“, la frase incriminata. Nella diretta di questa sera scopriremo il trattamento riservatole dalla produzione. Patrizia De Blanck nella bufera: la frase incriminata Non si placano le polemiche al Grande Fratello Vip ed una nuova, clamorosa espulsione potrebbe essere alle porte. Nella bufera questa volta ci è finita Patrizia De Blanck, la Contessa protagonista di questa quinta edizione del reality targato Alfonso Signorini. L’inquilina, nel ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Polemica in corso suDe, una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip. La Contessa, in settimana, è stata protagonista di uno spiacevole scivolone lasciandosi scappare un forte epiteto finito sotto i riflettori. “Mi è venuta la voce del gay…del fr**io“, la frase incriminata. Nella diretta di questa sera scopriremo il trattamento riservatole dallaDenella bufera: la frase incriminata Non si placano le polemiche al Grande Fratello Vip ed una nuova, clamorosa espulsione potrebbe essere alle porte. Nella bufera questa volta ci è finitaDe, la Contessa protagonista di questa quinta edizione del reality targato Alfonso Signorini. L’inquilina, nel ...

stefago : Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: 'Froc** è meno grave di neg**? Non la squalificano', produzione in imbarazzo pe… - norabbeauty : Il vero choc è il programma che alle 22:38 ancora non ne ha parlato #GFVIP - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Patrizia De Blanck a rischio squalifica per una frase omofoba, Video - infoitcultura : Patrizia De Blanck, quanti anni ha davvero la contessa del Gf Vip? - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: 'Froc** è meno grave di neg**? Non la squalificano', produzione in imbarazzo pe… -