FOTO | Napoli, il giallo degli allenamenti cancellati dal sito ma non sui social. E la frecciata di Agnelli... (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il mistero dei post cancellati dal Napoli sul proprio sito ufficiale. Scomparsi i report degli allenamenti della scorsa settimana, ma non sui social Leggi su 90min (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il mistero dei postdalsul proprioufficiale. Scomparsi i reportdella scorsa settimana, ma non sui

Advertising

ZZiliani : ULTIMORA. È in corso in FIGC una riunione straordinaria per decidere se Juventus-Napoli deve essere rinviata. Nella… - DiMarzio : #Calciomercato | Prime immagini per #Bakayoko in Italia: visite mediche per il #Napoli - GassmanGassmann : Questa città che accoglie,che sorride, che con orgoglio,da sempre, supera le mille difficoltà che la attraversano.… - pasraicaldo : RT @rep_napoli: Natura, musica e sport: Ischia celebra la “Custodia del Creato” [di PASQUALE RAICALDO] [aggiornamento delle 13:44] https://… - amyrmia7x : RT @LIntelligente: Tramonti di periferia Napoli!! (Foto scattata da me) -