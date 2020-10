Emergenza Covid-19, il Sindaco di Bari Antonio Decaro “In città sono 398 i positivi, bisogna evitare assembramenti” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, ha fatto il punto della situazione in città. Il Sindaco ha voluto rendere noto che nel capoluogo pugliese sono 398 le persone attualmente positive. Decaro ha detto che “sono tanti i casi ma non si è registrato un forte aumento dei positivi”. Il primo cittadino di Bari ha voluto rimarcare che è importantissimo mantenere le distanze e evitare gli assembramenti. Decaro ha fatto una raccomandazione ai genitori degli alunni: “Non c’è bisogno di accompagnare i figli a scuola in due o tre persone basta un solo genitore. Evitiamo gli assembramenti”. Il Sindaco ha poi parlato ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Primo cittadino di, ha fatto il punto della situazione in città. Ilha voluto rendere noto che nel capoluogo pugliese398 le persone attualmente positive.ha detto che “tanti i casi ma non si è registrato un forte aumento dei”. Il primo cittadino diha voluto rimarcare che è importantissimo mantenere le distanze egli assembramenti.ha fatto una raccomandazione ai genitori degli alunni: “Non c’è bisogno di accompagnare i figli a scuola in due o tre persone basta un solo genitore. Evitiamo gli assembramenti”. Ilha poi parlato ...

AzzolinaLucia : Non è una semplice provocazione, è un affronto a chi ogni giorno a scuola fa enormi sacrifici per garantire la sicu… - Maumol : Il governo italiano ha fatto bene nella prima fase dell'emergenza Covid, ma ora esita sull'economia - GassmanGassmann : Medici e personale medico, che hanno,tra febbraio e Maggio, combattuto per tutti noi ,una battaglia durissima contr… - EleBartalesi : @matteosalvinimi Mi sa che non andremo a votare per un bel po' purtroppo visto ciò che stanno approntando in quest… - 75Ginny : A cosa serve davvero lo stato di emergenza. Ecco i due errori che Conte vuole nascondere - Il Tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, l’ospedale di Cremona pronto alla seconda ondata: “Ci aspettiamo una ripresa” Fanpage.it Emergenza Covid-19, il Sindaco di Bari Antonio Decaro “In città sono 398 i positivi, bisogna evitare assembramenti”

Il Primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, ha fatto il punto della situazione in città. Il Sindaco ha voluto rendere noto che nel capoluogo pugliese sono 398 le persone attualmente positive. Decaro ...

Coronavirus, Conte: “Attenzione altissima, rinunciamo ad alcune libertà per tutelare la salute”

Anche “rinunciando ad alcune libertà”. “Sin dall'inizio di questa emergenza – spiega il presidente del Consiglio – il governo ha seguito il metodo della massima precauzione. Siamo ancora in piena ...

Il Primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, ha fatto il punto della situazione in città. Il Sindaco ha voluto rendere noto che nel capoluogo pugliese sono 398 le persone attualmente positive. Decaro ...Anche “rinunciando ad alcune libertà”. “Sin dall'inizio di questa emergenza – spiega il presidente del Consiglio – il governo ha seguito il metodo della massima precauzione. Siamo ancora in piena ...