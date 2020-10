Da Bolsonaro a Trump, tutte le cure dei presidenti. Non solo Remdesivir: quali sono state scelte e perché (Di lunedì 5 ottobre 2020) Scettici, negazionisti, minimalisti, molti leader politici hanno sminuito, ignorato se non proprio ridicolizzato le misure sanitarie contro il Covid-19. Almeno fino al giorno in cui hanno contratto il virus in prima persona. Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, aveva definito “psicotiche” le norme di contenimento del virus, e che per sconfiggerlo sarebbe bastato fare la “sauna 3 volte a settimana, e vodka”, fin quando non ha dichiarato di essere positivo al coronavirus. Qualcuno ha superato indenne la malattia, come Jair Bolsonaro, mentre altri sono finiti in terapia intensiva. È il caso di Boris Johnson, mentre il presidente Usa Donald Trump – ancora ricoverato all’ospedale militare Walter Reed – per due volte negli scorsi giorni ha avuto bisogno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Scettici, negazionisti, minimalisti, molti leader politici hanno sminuito, ignorato se non proprio ridicolizzato le misure sanitarie contro il Covid-19. Almeno fino al giorno in cui hanno contratto il virus in prima persona. Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, aveva definito “psicotiche” le norme di contenimento del virus, e che per sconfiggerlo sarebbe bastato fare la “sauna 3 volte a settimana, e vodka”, fin quando non ha dichiarato di essere positivo al coronavirus. Qualcuno ha superato indenne la malattia, come Jair, mentre altrifiniti in terapia intensiva. È il caso di Boris Johnson, mentre il presidente Usa Donald– ancora ricoverato all’ospedale militare Walter Reed – per due volte negli scorsi giorni ha avuto bisogno ...

