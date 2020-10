Covid-19, nuovo decreto: maxi multe ed esercito per far rispettare le regole (Di lunedì 5 ottobre 2020) maximulte fino a 3000 euro per chi non indossa le mascherine all’aperto, numeri contingentati per gli invitati a feste e matrimoni, chiusura anticipata per locali e ristoranti alle 23. Leggi anche › Covid-19, in valutazione la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio e un Telethon per l’app Immuni Nuovi divieti anti Covid Il nuovo Dpcm che il premier Conte si prepara a varare mercoledì 7 ottobre, istituirà sicuramente nuovi divieti per frenare l’impennata di contagi da coronavirus. Ma su quali dovranno essere, il governo ha deciso di confrontarsi con le Regioni. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 ottobre 2020)fino a 3000 euro per chi non indossa le mascherine all’aperto, numeri contingentati per gli invitati a feste e matrimoni, chiusura anticipata per locali e ristoranti alle 23. Leggi anche ›-19, in valutazione la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio e un Telethon per l’app Immuni Nuovi divieti antiIlDpcm che il premier Conte si prepara a varare mercoledì 7 ottobre, istituirà sicuramente nuovi divieti per frenare l’impennata di contagi da coronavirus. Ma su quali dovranno essere, il governo ha deciso di confrontarsi con le Regioni. Leggi anche ...

MarcoBellinazzo : Asl 1 di Napoli che ha competenza giuridica in materia di covid e isolamenti riconosciuta anche da ministero della… - Corriere : Il nuovo Dpcm: numero limitato alle feste e chiusura anticipata dei locali. L’esercito per i controlli - Tg1Raiofficial : In una intervista al Corriere della sera, la presidente del Senato, #ElisabettaCasellati sulla proroga dello stato… - CristianoC83 : RT @MarcoBellinazzo: Asl 1 di Napoli che ha competenza giuridica in materia di covid e isolamenti riconosciuta anche da ministero della sa… - 24emilia : Covid, nuovo Dpcm: mascherine all’aperto e locali chiusi alle 23 | 24Emilia -