Covid-19 nel Sannio, aggiornamento dall'Asl: c'è un guarito e un positivo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Stabile la situazione Covid-19 nel Sannio, con un guarigione ed una nuova positività accertata nelle ultime 24 ore. L'unica positività riguarda il comune di Apice. L'unica guarigione dal Covid-19 appartiene alla città di Benevento, che continua ad avere il numero più alto di positivi (+62). La situazione quindi resta stabile nel Sannio, con 168 persone positive, di cui, 157 a domicilio e 11 ricoverate in ospedale e 80 quelle guarite. Di seguito la tabella comune per comune dell'Asl di Benevento: L'articolo Covid-19 nel Sannio, aggiornamento dall'Asl: c'è un guarito e un positivo proviene da Anteprima24.it.

