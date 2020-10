Coronavirus: von der Leyen in auto-isolamento (Di lunedì 5 ottobre 2020) Fino a domani. Ha partecipato a riunione con una persona positiva. “Sono stata informata di aver partecipato ad un incontro, martedì, a cui era presente una persona che ieri è risultata positiva al Covid-19. In applicazione delle regole in vigore, sarò in auto-isolamento fino a domattina. Sono risultata negativa al test giovedì ed ho fatto l’esame oggi”. Lo annuncia la presidente … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Fino a domani. Ha partecipato a riunione con una persona positiva. “Sono stata informata di aver partecipato ad un incontro, martedì, a cui era presente una persona che ieri è risultata positiva al Covid-19. In applicazione delle regole in vigore, sarò infino a domattina. Sono risultata negativa al test giovedì ed ho fatto l’esame oggi”. Lo annuncia la presidente … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Von der Leyen in isolamento: ha avuto contatti con un positivo #CORONAVIRUS - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Von der Leyen in isolamento: ha avuto contatti con un positivo #CORONAVIRUS - roberiez : ++ Coronavirus: von der Leyen in auto-isolamento ++ Fino a domani. Ha partecipato a riunione con una persona positiva (ANSA) - newsfinanza : Coronavirus, Merkel e von der Leyen: Paesi membri d'accordo su maggior coordinamento - clarence_von : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Due positività al COVID-19 nella Juventus: gruppo squadra in isolamento fiduciario ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus von Coronavirus, Von der Leyen: "In Europa situazione preoccupante". Merkel: "Giorni cruciali". Madrid verso lockdown parziale la Repubblica Annunci di lavoro in rialzo, ma crollo rispetto al 2019

Nell’ultimo trimestre gli annunci sono aumentati del 10%, ma siamo ancora lontani dal livello pre-pandemia. Si registra però un boom delle ...

Giù gli annunci di lavoro

ZURIGO - Il numero di annunci di lavoro è tornato a crescere nell'ultimo trimestre in Svizzera, registrando una progressione del 10%, rispetto al drammatico crollo dei tre mesi precedenti (-27%). Tutt ...

Nell’ultimo trimestre gli annunci sono aumentati del 10%, ma siamo ancora lontani dal livello pre-pandemia. Si registra però un boom delle ...ZURIGO - Il numero di annunci di lavoro è tornato a crescere nell'ultimo trimestre in Svizzera, registrando una progressione del 10%, rispetto al drammatico crollo dei tre mesi precedenti (-27%). Tutt ...